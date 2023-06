Rissa in famiglia degenera in un inseguimento d'auto a colpi di arma da fuoco: uno dei due mezzi si ribalta

Una lite accesa in famiglia, poi l'inseguimento in auto tra le persone coinvolte e colpi d'arma da fuoco, per finire con un incidente. È successo a San Donaci, in provincia di Brindisi, nella tarda serata di ieri. Un litigio infuocato in famiglia si sarebbe trasformato in un inseguimento tra auto.

Dopo chilometri, alla fine della corsa, ci sarebbe stato anche un incidente in via Cesare Braico e il ribaltamento di una delle auto. I colpi di arma da fuoco sparati durante l'inseguimento e la lite non avrebbero provocato feriti.

Si sta ricostruendo la dinamica

Sono state le persone assiapate sul posto ad avvisare le forze dell'ordine.

Sono arrivate subito diverse pattuglie dei Carabinieri, anche da Brindisi.

Alcune persone coinvolte sono state bloccate, mentre si sta ricostruendo la dinamica e le relative responsabilità. Le auto dell'inseguimento sono state messe sotto sequestro e portate nel deposito giudiziale.