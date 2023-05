Non si ferma all'alt e scappa speronando tre auto dei militari: i carabinieri lo inseguono e sparano alle gomme dell'auto. Arrestato

Tre auto dei carabinieri sono state speronate e danneggiate a Carovigno (Brindisi) al termine di un inseguimento che si è verificato in pieno centro.

I fatti

L’uomo di 69 anni alla guida di una Audi A 8 è stato arrestato. Nel corso dell’inseguimento sono stati esplosi colpi di arma da fuoco dai militari, indirizzate alle ruote dell’auto, per interrompere la corsa della vettura.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo non si sarebbe fermato all'alt imposto dai carabinieri, provando a seminare le auto delle forze dell'ordine, con l'inseguimento che si è protratto per alcuni minuti. Sono in corso ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine sulle ragioni del tentativo di fuga dell'uomo.