Ladri tentano di rubare auto e poi colpiscono la gazzella dei carabinieri: paura in provincia

Prima un tentativo di furto di un'automobile, poi l'inseguimento e lo scontro con il mezzo dei carabinieri. Uno scenario da film quello accaduto ieri sera a Binetto, in provincia di Bari. Tutto è partito da una segnalazione arrivata ai militari della Compagnia di Modugno, i quali hanno intercettato una banda di ladri che stava cercando di rubare un'automobile, spingendola con un Suv.

La risposta dei ladri

Accortisi dell'arrivo dei carabinieri, i ladri hanno tentato di investire la pattuglia non riuscendoci, per poi fuggire.

Nel corso dell'inseguimento i ladri hanno diretto di nuovo la loro auto contro il mezzo dell'Arma danneggiandolo gravemente.

E non basta

Dopo aver colpito un'altra vettura in sosta, hanno lasciato la macchina contro il muro di un'abitazione per poi fuggire a piedi. I militari a bordo della vettura non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati al Policlinico di Bari.