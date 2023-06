Salento, incidente stradale: esce dall'auto per verificare un guasto e viene travolto da un altro mezzo. Trasportato d'urgenza in ospedale

Grave incidente stradale nella notte in Salento, sulla strada che collega i comuni di Tuglie e Seclì. Ad avere la peggio nell'impatto un 66enne, C.A.R. le sue iniziali, di Galatina.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il trasferimento d'urgenza in pronto soccorso a Lecce. I medici del Fazzi, dopo ulteriori accertamenti, hanno ricoverato il ferito nel reparto di neurochirurgia. Al momento le condizioni dell'uomo sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Da una prima parziale ricostruzione delle Forze dell'ordine, poco dopo la mezzanotte, il 66enne alla guida, avrebbe arrestato la marcia del veicolo lungo la strada ed è sceso per verificare un improvviso guasto meccanico. E secondo quanto ricostruito sarebbe stato travolto da un'altra auto che sopraggiungeva nella stessa direzione.

Indagini sull'incidente affidate ai carabinieri intervenuti sul tratto di strada per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro stradale.