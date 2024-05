Lo yacht di lusso "made in Taranto" prende il mare: e il ponte girevole si apre per il passaggio

Il ponte girevole di Taranto si apre per il passaggio del primo yacht di lusso "made in Taranto". Questa mattina, mentre albeggiava, la FB616, interamente realizzato nei cantieri navali di Taranto ha attraversato il canale navigabile. La barca di lusso, dopo la cerimonia del varo dell'altro giorno, ha lasciato la città dei due mari in direzione Livorno per la finitura e gli allestimenti.

Il progetto

Questo primo yacht rappresenta la fase concreta del progetto di costruzione del primo scafo di un mega yacht realizzato per conto di Azimut Benetti e interamente costruito da maestranze locali nei cantieri navali S.G.M.

Srl. La barca è realizzata totalmente in acciaio ed alluminio per un peso complessivo di 220 tonnellate ed una lunghezza di 50 metri.

I cantieri

Attualmente sono in costruzione all'interno del cantiere tarantino altre due mega yacht di 50 e 60 metri. La consegna delle due barche è prevista a cavallo tra il 2024 ed il 2025. L'investimento nel settore della nautica in riva allo Jonio vede in campo tre diverse società SGM S.r.l., Sea Style Company S.p.a. e Costruzioni Generali S.r.l., guidate rispettivamente da Maurizio Abbatematteo e Pasquale Di Napoli,