Temporali e pioggia sulla Puglia del Sud: allagamenti e traffico in tilt a Taranto

Pioggia e temporali su tutta la Puglia meridionale. Dalla tarda mattinata piove nel Salento, soprattutto sul lato ionico, ma senza alcun problema per la viabilità. Discorso diverso, invece, a Taranto, dove una bomba d'acqua di poco meno di un'ora ha mandato in tilt Viale Jonio. Traffico intenso e allagamenti anche in altre zone limitrofe della città.

L'allerta idrogeologica coinvolge il Tarantino e parte del Foggiano. Le previsioni meteo della giornata segnalano rovesci improvvisi un po' in tutte le province fino alla serata.