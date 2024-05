Sequestrato e picchiato nel cuore della notte, due arresti

Avrebbero sequestrato e picchiato un conoscente di 35 anni per estorcergli soldi. Con questa contestazione sono stati arrestati e condotti in carcere dai carabinieri di Taranto. Nella rete dei militari un 29enne, tarantino e un 50enne di Martina Franca. I due sono stati arrestati e condotti in carcere in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip di Lecce su richiesta della procura distrettuale antimafia. L'episodio sarebbe avvenuto ad aprile dello scorso anno.

Il caso

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Investigativo, la vittima stata prelevata in piena notte da casa e picchiata. Contro la sua volontà, poi, sarebbe stata condotta a Taranto, all’interno di un garage.

Il movente

Sul posto il malcapitato sarebbe stato picchiato selvaggiamente e poi sarebbe stato abbandonato nei pressi di un distributore. Il 35enne sarebbe riuscito a tornare a Martina Franca, dove i Carabinieri, già allertati dalla compagna della vittima, lo rintracciarano mentre vagava lungo le vie del centro abitato.

Gli indagati avrebbero agito con la finalità di estorcere alla vittima la somma di 15.000 euro, pretesa a compensazione del rifiuto opposto dal malcapitato di portare a termine una truffa ai danni di una società di noleggio auto, che sarebbe dovuta consistere nel prendere in locazione un’auto, per poi denunciarne falsamente il furto al fine di smontarla e rivendere i pezzi sul mercato.