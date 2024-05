L’Avvocatura dello Stato accende la luce verde al commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, circa l’utilizzo di procedure in deroga per le gare di appalto riferite alla costruzione-ristrutturazione degli impianti sportivi più importanti. Ovvero, stadio Iacovone, stadio del nuoto, PalaRicciardi e centro degli sport nautici. Impianti tutti a Taranto. Per i primi tre, la consegna dei progetti è in dirittura d’arrivo, mentre il quarto è già pronto. In considerazione dei ritardi che ha registrato la tabella di marcia dei Giochi - mancano 26 mesi all’inaugurazione di fine agosto 2026 -, da alcuni mesi il commissario stava sondando la possibilità di una strada breve per cercare di comprimere i tempi di preparazione delle gare di appalto e guadagnare quindi un po’ di spazio in più per i lavori. Sono stati interpellati anche l’Anac, l’Autorità anticorruzione, e i ministeri e adesso l’Avvocatura dello Stato, a cui Ferrarese ha chiesto un parere, dichiara che la procedura in deroga, o negoziata, può essere utilizzata poiché i ritardi sinora accumulati non dipendono da responsabilità della stazione appaltante.

I dettagli

I ritardi vanno dalla messa a punto dei progetti al fatto che, dopo l’alt della Corte Costituzionale, è stato necessario rivedere il decreto interministeriale su fondi e opere, ampliandolo alla partecipazione della Regione Puglia attraverso un’intesa. Le quattro opere più rilevanti sono tutte sopra soglia per i loro importi. Andrebbe lanciato il bando europeo poiché il Codice degli appalti non consente la procedura negoziata eccetto quando, in caso di estrema urgenza e a causa di eventi imprevedibili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, i tempi non possono essere rispettati. E proprio facendo leva su quest’elemento che l’Avvocatura ora ha detto sì. Probabile, a questo punto, che il commissario lanci comunque un bando, o avviso, aperto a tutti e poi tra i partecipanti scelga un numero ristretto di imprese mettendole in concorrenza tra loro e selezionando alla fine l’offerta migliore.

Ieri, intanto, a margine della riunione del comitato, in un incontro tra Ferrarese, che del comitato è presidente, il vice Michele Pelillo (che rappresenta il Comune) e il direttore generale Carlo Molfetta, si è deciso di lasciar cadere l’ipotesi di usare per gli allenamenti degli atleti un hangar della Scuola dell’Aeronautica Militare. La somma che sarebbe stata necessaria ai lavori di ristrutturazione, circa 6 milioni, è stata spostata su una serie di palestre degli istituti scolastici superiori di Taranto. In sostanza, gli allenamenti si svolgeranno qui. Le somme si ricaveranno con i ribassi delle prossime gare di appalto. Le scuole individuate (poi si vedranno i dettagli) sono Maria Pia, Liside, Battaglini-Pitagora, Aristosseno, Cabrini, Fermi, Pacinotti e l’Amaldi di Statte. L’hangar dell’Aeronautica, dunque, non sarà più utilizzato, ma all’esterno sorgeranno ugualmente le tribune per il pubblico che assisterà alle gare di vela, canoa e canottaggio in partenza dal centro nautico nell’ex stazione torpediniere sul Mar Piccolo. E proprio l’uso dell’area per gli sport nautici sarà al centro di una riunione indetta per il 3 giugno proprio sul Mar Piccolo. Considerato che lo specchio acqueo rimarrà con finalità sportive anche dopo i Giochi, si vogliono esaminare (ed eliminare) possibili interferenze con gli impianti di mitilicoltura.

Ieri, inoltre, il comitato ha individuato i primi tre capi area che affiancheranno il dg Molfetta. Si tratta di Giuseppe Di Palo di Napoli, ex canottière (sport), Tania Zuric di Roma (relazioni internazionali) e Cristina Papini di Milano (marketing). Si insediano subito e con loro il dg firmerà un contratto semestrale, rinnovabile, con compenso collocato tra i 50mila e i 70mila euro lordi annui. Nel prossimo comitato saranno scelti gli altri responsabili di area. Infine, tra domani e dopodomani sarà lanciato un avviso pubblico (durata dieci giorni) per reperire le prime cinque figure tra addetti alla segreteria tecnica e profili di amministrativo-contabile e traduttore.

