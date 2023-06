Incidente allo svincolo per la statale: un'auto si schianta contro un semaforo

Incidente alle prime luci della giornata a Bari, precisamente in corso Alcide De Gasperi, all'altezza della svincolo per la statale 16, in direzione Foggia.

Le dinamiche

Un'auto si sarebbe schiantata prima contro alcuni segnali stradali e poi contro un semaforo, sdradicandolo. Sono rimaste ferite le tre persone all'interno dell'auto, anche se in maniera lieve.

Si registrano danni sul traffico. Sul posto il 118 e la polizia locale.