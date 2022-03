Con l'auto contro un muro a secco: morto infermiere in pensione nel Barese

Un infermiere in pensione, 69 anni, di Noci, in provincia di Bari, è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Noci (Bari) e Castellaneta (Taranto). L'uomo, forse a causa di un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e sbattendo contro un muro a secco. A quel punto il mezzo si sarebbe ribaltato, sbalzando il conducente fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano, il personale del 118 e i carabinieri di Noci coordinati dal luogotoenente Sabino Labarile per ricostruire la dinamica dell'incidente. De Venere era persona molto stimata e conosciuta a Noci. Per tanti anni ha lavorato nel nosocomio nocese come infermiere per poi passare nell'amministrativo.

La dinamica

La vittima si chiamava Gianni De Venere. Secondo una prima ricostruzione la Hyundai Jazz sulla quale viaggiava l’uomo, per cause in fase di accertamento, sarebbe uscita di strada impattando contro la base di un trullo sul ciglio della carreggiata ribaltandosi su un lato e successivamente andando a sbattere contro un muretto perimetrale a secco che delimita una proprietà privata. Il mezzo ha poi finito la sua corsa ponendosi trasversalmente alla strada. All’arrivo dei soccorritori, allertati da altri automobilisti di passaggio, purtroppo non c’era più niente da fare.