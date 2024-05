Chili di droga nascosti nel garage, arrestato

Il carco di tredici chili di droga era nascosto nel garage insieme alla sua moto, in un comune della provincia di Taranto. Ed è lì che è stato scovato dalla Polizia che ha arrestato un presunto spacciatore tarantino di 28 anni. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

La perquisizione

Fatale per il giovane la perquisizone effettuata nella sua abitazione dai poliziotti della squadra Mobile di Taranto in collaborazione con il team cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi.

Con l’ausilio del cane antidroga, i poliziotti hanno trovato, in una stanza adiacente al solaio, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 180 grammi, un bilancino di precisione con evidenti tracce della sostanza stupefacente e 130 euro in banconote di piccolo taglio.

Il controllo

Dopo aver recuperato una chiave all’interno dell’auto del giovane, i poliziotti hanno provato ad aprire i garage situati nelle vicinanze. Uno distante circa 30 metri dall’abitazione si è aperto con la chiave rinvenuta nella vettura del presunto spacciatore. All'interno sono stati recuperati 13 chili di hashish confezionati in buste di cellophane sottovuoto.