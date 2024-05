Armi e droga: sei arresti nel Salento. E' il risultato dell'operazione "ad alto impatto" messo in campo dai dal Comando dei Carabinieri di Lecce in coordinamento con la polizia di Stato - 130 i carabinieri coinvolti - Compagnie di Lecce, Campi Salentina, Gallipoli e Casarano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Cinofili di Modugno, nonché i militari del Nucleo Investigativo, delle Sezioni Radiomobili e Nuclei Operativi - che hanno eseguito i provvedimenti.

A Sogliano Cavour è stato arrestato un 60enne per detenzione di arma clandestina e stupefacenti ai fini di spaccio, poiché a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti nella sua disponibilità, ben nascosti in un magazzino a lui in uso, un fucile modificato ad una canna, privo di matricola, materiale esplodente e 230 gr di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish.

A Nardò è stato arrestato un 43enne per evasione dagli arresti domiciliari.

Ad Aradeo è stato arrestato un 37enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 12 gr di cocaina e 80 gr di hashish, entrambe le sostanze suddivise in dosi nonché bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Due i provvedimenti nei confronti di altrettanti uomini, uno di Porto Cesareo e l'altro di Cavallino per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

A Surbo, è stato eseguito nei confronti di un 40enne un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce per furto aggravato e ricettazione.

I controlli

Serrati controlli sono stati eseguiti in tutto il Salento, dall’entroterra alle varie zone rivierasche, ovvero sulle principali arterie in ingresso e in uscita dei centri abitati. Nel corso delle attività di polizia sono stati controllati 548 veicoli e oltre 750 persone di cui 79 quelle già sottoposte a misure limitative della libertà personale. 5 invece sono i soggetti segnalati alla competente autorità giudiziaria di cui 1 per guida in stato di ebrezza legata all’uso di alcool poichè sorpreso alla guida del veicolo con tasso alcolemico superiore all’1.50 g/l, 1 per guida senza patente perché sospesa, 1 per inosservanza alle prescrizioni relative agli obblighi degli arresti domiciliari ed infine 2 per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ulteriori 5 soggetti sono stati infine segnalati alla Prefettura del capoluogo salentino, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Considerevole è stato anche il numero delle contravvenzioni per accertate violazioni al Codice della Strada; oltre 50 le contestazioni elevate di cui 29 per il mancato uso delle cinture di sicurezza.