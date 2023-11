Sorvegliato speciale arrestato per spaccio di droga. Denunciato il padre. Durante un controllo di routine gli agenti della Volante della Questura di Lecce hanno sorpreso il 42enne sulla soglia della propria abitazione nel centro storico di Lecce mentre cedeva della droga a due ragazzi.

La conferma è arrivata anche da uno dei due assuntori: infatti mentre uno è riuscito a scappare, l'altro ha confessato agli agenti di trovarsi in zona per acquistare della cocaina da fumare. Da qui la perquisizione del 42enne trovato in possesso di 430 euro in banconote di vario taglio. In casa invece, dove erano presenti i genitori del 42enne e il figlio minore, gli agenti hanno rinvenuto due involucri con all'interno 13 grammi di hashish, una agendina e diversi fogli manoscritti su cui erano riportati una lista di nomi con relative cifre, probabilmente da ricondurre alle attività di spaccio.

Nel frattempo il padre del sorvegliato speciale, un uomo di settant'anni, era in camera da letto, fingendo palesemente di dormire, considerato il comportamento sospetto la perquisizione veniva estesa anche all'uomo, addosso al quale venivano rinvenuti 5 involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di oltre 30 grammi, mentre nel cuscino era occultato un bilancino di precisione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, compresa la somma di denaro considerata probabile provento di spaccio.

Il 42enne è stato arrestato, il padre invece denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.