Incidente stradale sulla provinciale: scontro tra due auto. Due feriti

Grave incidente stradale poco prima delle 12.30 sulla strada provinciale che collega Carmiano a Copertino. Il violento impatto tra una Ford EcoSport con alla guida una donna e una Fiat Tipo, con a bordo due uomini, è avvenuto all’altezza dell’incrocio che interseca la provinciale 124 con via delle Pezze e via extraurbana per Monteroni.

Lo scontro



Ad avere la peggio nello scontro è stata la donna di Monteroni, condotta dai sanitari del 118 in codice rosso al Dea Fazzi di Lecce.

Per l’uomo alla guida della Fiat, disposto il ricovero in codice giallo per ulteriori accertamenti all’ospedale di Copertino. Per il passeggero dell’auto solo lievi contusioni.



Al momento restano poco chiare le cause dello scontro. Sul posto per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri.



La notizia dell’incidente, in un punto stradale già teatro in passato di altri gravi incidenti stradali, anche mortali, ha riacceso la polemica degli automobilisti e dei cittadini di Carmiano, da tempo impegnati nel sollecitare la Provincia di Lecce e l’Ente locale per la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’incrocio.