Auto contro trebbiatrice, Chiara muore a 32 anni con un bimbo in grembo. Indagati il marito e l'altro guidatore

Due indagati per l’incidente stradale di lunedì sera, che ha coinvolto un’auto e una mietitrebbiatrice sulla provinciale tra Copertino e Galatina, in cui è morta la 32enne Chiara Durante.

Le indagini

A seguito delle indagini effettuate dai carabinieri della locale Tenenza, nel registro degli indagati per omicidio stradale (il fascicolo è coordinato dalla pm Simona Rizzo) sono stati iscritti il conducente del mezzo agricolo, R.G. del 1999, e il marito della vittima D.D.F, 39enne, che era alla guida dell’Alfa Romeo 159 e a cui la Pm ha contestato anche la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La procura ha notificato agli indagati, e ai familiari della vittima (difesi dall’avvocato Laura Alemanno), anche l’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili per lunedì 26 giugno, alle ore 10, in cui l’esperto incaricato dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

La 32enne era incinta



Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, la giovane copertinese incinta di poche settimane, era seduta sul sedile passeggero dell’Alfa Romeo guidata dal marito, e a seguito del violento impatto frontale tra l’auto e una mietitrebbiatrice, è morta sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e dei sanitari del 118, purtroppo non è servito a salvare la vita alla 32enne.

Domani i funerali



La salma della ragazza questa mattina è stata riconsegnata alla famiglia, per i funerali che si svolgeranno domani mattina alle ore 10, nella chiesa dei santi Cosma e Damiano a Copertino.