Incidente stradale sulla statale: camion esce fuori strada e si ribalta. Grave l'autista

Incidente stradale sulla statale: camion esce fuori strada e si ribalta. Ferito l'autista. E' accaduto nel primissimo pomeriggio sulla statale 7 che collega Brindisi a Taranto. Un camion, per cause ancora da definire, è uscito fuori strada e si è ribaltato. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere; è stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrare l'uomo dall'abitacolo che è stato poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice rosso.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Francavilla fontana e l'autogru del Comando provinciale di Brindisi che hanno consentito il recupero dell'uomo e la messa in sicurezza del mezzo per scongiurare il rischio di incendi dall'impianto elettrico. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polstrada.