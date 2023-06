Incidente stradale, scontro tra auto in centro: tre feriti

Scontro tra due auto e tre feriti in ospedale: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale Dauno e via Capitanata a Foggia. Per circostanze ancora tutte da chiarire due auto sono entrate in collisione, una delle due - una Ford - ha avuto la peggio ribaltandosi su un fianco dopo l'impatto con la Nissan.

Nello scontro si sono ferite tre persone due delle quali sono state trasportate d'urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia dono sono attualmente ricoverate. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale.