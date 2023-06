Salento, incidente stradale sulla provinciale: scontro tra un'auto e un mezzo agricolo. Morta una donna, ferito il marito

Incidente stradale nel Salento: scontro fatale per una donna che è morta sul colpo mentre era alla guida della sua auto sulla strada provinciale che collega Copertino a Galatina, all’altezza della zona industriale tratto stradale già in passato teatro di altri gravi sinistri stradali

Chiara Durante



Chiara Durante era alla guida di un'Alfa Romeo che si è scontrata violentemente con una mietitrebbiatrice.

Il tragico impatto si è verificato poco dopo le 21, all'altezza della zona industriale, tratto stradale già in passato teatro di altri gravi sinistri. La giovane donna di Copertino era alla guida della sua vettura, con a bordo il marito di qualche anno più grande. La coppia percorreva la provinciale Copertino-Galatina.

I rilievi



Secondo i primi parziali accertamenti delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'Alfa station wagon di colore nero, giunta all'altezza della zona industriale, ha impattato violentemente contro il mezzo agricolo. Poco chiare restano al momento le cause dello scontro tra i due veicoli. Diverse le ipotesi al vaglio dei carabinieri, che proveranno a ricostruire l'episodio con l'ascolto dei testimoni e la visione di alcune telecamere posizionate a poca distanza dall'arteria stradale. A lanciare l'allarme, richiamando sul posto i sanitari e i vigili del fuoco, sono stati alcuni automobilisti sopraggiunti nel punto nell'incidente.

La scena ai primi soccorritori è apparsa subito grave. L'Alfa Romeo 159 è andata completamente distrutta sulla parte anteriore. Sparsi sull'asfalto pezzi di lamiere e i vetri andati in frantumi. Lo scontro violento purtroppo non ha lasciato scampo alla donna. I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie hanno dovuto faticare non poco per liberare il corpo della 32enne incastrato tra le lamiere, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferito il marito



Le cure dei medici hanno interessato anche il marito della vittima, rimasto gravemente ferito nell'impatto, e trasportato d'urgenza in ambulanza per un presunto grave trauma cranico-facciale all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. L'uomo sottoposto dai medici del pronto soccorso ad approfonditi accertamenti diagnostici è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Sotto choc e con lievi contusioni il conducente del mezzo agricolo. I rilievi planimetrici per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri della locale tenenza, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Gallipoli. La notizia della morte della giovane si è diffusa rapidamente in paese, con gli amici che hanno voluto rivolgere un ultimo saluto alla 32enne attraverso i social. "Ciao Chiara, porterò sempre nel cuore le tue confidenze" e "non ci sono parole, mi dispiace davvero tanto. Riposa in pace Chiara".

Gli altri incidenti



In serata si sono verificati altri due incidenti in Salento. Sempre a Copertino, in via Damiano Chiesa, uno scooter condotto da un giovane si è scontrato con un'auto. Mentre a Porto Cesareo, intorno alle 21.30 una bambina è stata investiva da un'autovettura. La minore, soccorsa in codice rosso dai sanitari del 118, è stata trasportata al Fazzi e sottoposta ad accertamenti clinici nel reparto di chirurgia pediatrica.



