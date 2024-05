Salento, incendio auto nella notte: un uomo ripreso dalle telecamere. La pista del dolo

Ancora un'auto in fiamme nella notte in Salento. L'incendio è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ad un 35enne, socio di una ditta di autonoleggio del capoluogo. Tra le ipotesi anche l'origine dolosa.



Le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo e l'intervento dei vigili del fuoco è servito solo a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area per i rilievi dei carabinieri. Dalle indagini dei militari, che hanno visionato le telecamere della zona, sarebbero emersi sospetti sulla natura dolosa del rogo: poco prima delle fiamme, nei pressi della Clio sarebbero stati registrati movimenti sospetti da parte di un uomo poi fuggito via.