Brindisi, staffetta e testimonianze nel ricordo di Melissa. Ma le amiche accusano: «Basta teatrini»

Il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia recente di Brindisi, quello dell’attentato alla Morvillo Falcone, filtrata con le lenti del ricordo per Melissa Bassi e per tutto ciò che quei momenti hanno significato. Ieri mattina, nel salone “Gino Strada” di palazzo Nervegna, sono state presentate le iniziative in occasione del decennale da quel 19 maggio 2012, in cui la ragazza mesagnese perse la vita a causa dell’esplosione,...

