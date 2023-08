Tornano gli attentati nel basso Salento. La scorsa notte, erano le 3,30 circa, una bomba è stata fatta esplodere presso la sede dell'Immobiliare Colazzo in via Sansonetti (ex via Vecchia Matino) in pieno centro a Casarano.

L'ordigno, forse una bomba carta, ha gravemente danneggiato la porta d'ingresso, gli infissi esterni e gli arredi interni. Sull'episodio indagano i carabinieri di Casarano.