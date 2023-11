Vent'anni fa l'attentato a Nassiriya. Diciannove i morti, due i pugliesi

Vent'anni dall'attentato di Nassiriya: oggi, 12 novembre, in concomitanza con l'anniversario di quell'attentato che costò la vita a 19 militari italiani (tra cui due pugliesi), si celebra anche la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace (istituita nel 2009).

Il 12 novembre del 2003 a Nassiriya, in Iraq, alle 10.40 ora locale, le 8.40 in Italia, il contingente italiano impegnato nella missione internazionale Antica Babilonia fu obiettivo di un attacco terroristico. Un'autocisterna forzò la base Maestrale in Iraq e i due uomini a bordo fecero esplodere una bomba. Furono 19 gli italiani morti: dodici Carabinieri, cinque militari dell'Esercito e due civili.

Cordoglio e vicinanza alle famiglie dei caduti è stato espresso dalla politica, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.