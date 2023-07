Ordigno artigianale e una pistola "clandestina" ritrovate dalla polizia in una discarica: indagini in corso

In una strada di campagna la Polizia ha trovato a Taranto una bomba artigianale di medio-alta potenzialità del peso di circa 700 grammi, di forma cilindrica irregolare e con all'estremità una miccia di 4,5 centimetri. L'ordigno era all'interno di una busta che conteneva anche una pistola semiautomatica clandestina di fabbricazione italiana, modello 315, completa di caricatore monofilare da 7 colpi, 27 proiettili di vario calibro, due passamontagna artigianali e guanti in lattice.

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di via Scoglio del Tonno in un'area utilizzata anche come discarica di materiale di risulta.