Attentato nella notte all'imprenditore edile: ordigno davanti al portone di ingresso di casa

Un ordigno di grossa potenza è stato fatto esplodere questa notte davanti un’abitazione sulla via per Lecce a Manduria in provincia di Taranto. L’ordigno che è stato posto proprio sul davanzale del portone d’ingresso ha completamente divelto l’infisso frantumando il piedritto in marmo. Il fragore ha svegliato gli occupanti della casa che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Indagini della polizia sono in corso per risalire agli autori dell’attentato. Molto potranno dire le telecamere di sorveglianza della zona. Il capofamiglia della casa presa di mira è titolare di un'impresa edile. In casa oltre ai coniugi c'erano i due figli, una minorenne e un 24enne.