Fuoco all'ingresso del negozio: attentato incendiario

Attentato incendiario questa notte a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi attorno alle tre è stato dato fuoco all'ingresso del negozio "Punto Luce" di via Carovigno. Nessun dubbio sul fatto che sia si sia trattato di un attentato poiché l'impianto di videosorveglianza ha ripreso due persone che con volto coperto e in sella ad una motocicletta con targa coperta hanno appiccato il fuoco.

L'intervento

Le fiamme sono state spente da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Vito con l'estintore di dotazione si tratta del terzo episodio di danneggiamento al medesimo negozio.