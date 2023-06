Intimidazione ai danni di due imprenditori: bruciata nella notte la loro Audi

Incendio nella notte a Specchiolla, lungo il litorale di Carovigno: in fiamme l’auto di una coppia di imprenditori, entrambi originari della provincia di Brindisi ma residenti a Bari. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare la natura del rogo. Nessuna pista è esclusa al momento dagli investigatori.

La coppia titolare di un lido

I due in questi giorni si trovavano a Specchiolla perché tra qualche giorno apriranno un nuovo stabilimento balneare nel nord brindisino. L’incendio, che ha interessato una Audi A 7, è avvenuto in via della Carità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.