Conduttura rotta, secondo giorno di emergenza idrica: in campo la Protezione Civile

Secondo giorno di emergenza idrica a Foggia a causa della rottura di una conduttura dell'Acquedotto pugliese che ha porto una denuncia contro ignoti sospettando che possa essere stata danneggiata.

Molti quartieri senza acqua

Molti quartieri, questa mattina, sono senz'acqua dopo averne ricevuta poca nella tarda serata di ieri, quando l'intervento di bypass nella rete idrica è terminato. Tecnici dell'acquedotto sono al lavoro per tentare il ripristino nel più breve tempo possibile.

Acqua nelle scuole con la Protezione Civile

In campo la protezione civile che sta distribuendo sacchetti di acqua nelle scuole e nelle strutture sanitarie sprovviste di autoclave per garantire in ogni modo la funzionalità delle stesse.

Il centro operativo comunale (Coc) informa anche che tutti i servizi attivati nelle prime ore dell'emergenza rimangono attivi anche oggi. Per cui le 15 autobotti disponibili restano dislocate in alcuni punti nevralgici della città per garantire un servizio integrativo di distribuzione. In mattinata tornerà a riunirsi la cabina di regia per verificare l'evolversi della situazione.