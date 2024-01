Guasto alla rete idrica: senza acqua la parte alta dell’abitato di Ostuni. Disagi in citt, tecnici al lavoro

Guasto improvviso nella notte di una condotta idrica ad Ostuni: disagi in tutta la città. Operai di Aqp al lavoro dall'alba in Viale Aldo Moro. «A causa di una rottura improvvisa - si legge in una nota di Aqp - i tecnici stanno eseguendo un delicato intervento che proseguirà fino all’individuazione della perdita e alla riparazione».

Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione di acqua «nella parte alta dell’abitato di Ostuni. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo».

«I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire - conclude la nota - presumibilmente entro la serata» di oggi.