Lavori in corso, manca l'acqua in diversi Comuni del Salento: ecco dove e quando

Lavori in corso per Acquedotto Pugliese in diversi Comuni del Salento. I lavori, voluti per migliorare il servizio al cittadino, riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Si parte domani da Tricase per poi proseguire con Seclì, Galatina e Vernole la prossima settimana.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica secondo un calendario preciso.

Scopri nelle schede accanto in quali zone e in quali giorni sono previsti i disagi.