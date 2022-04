Brindisi, dieci anni dopo la strage al “Morvillo”. Le amiche: «Oggi siamo mamme con Melissa sempre nel cuore»

Le cronache dell’epoca ce le hanno raccontate com’erano, un gruppo di scriccioli feriti dentro e fuori, raggomitolate l’una all’altra tra i banchi del Tribunale di Brindisi come per dare l’impressione di essere un unico corpo, per sembrare più grandi e difendersi da tutto il brutto che le circondava. Erano così: a dieci anni dall’esplosione della bomba che ha ucciso Melissa Bassi, loro coetanea e compagna, e deviato il corso delle loro vite,...

