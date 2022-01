Brindisi, la palestra del "Morvillo-Falcone" dedicata a Melissa

BRINDISI - La palestra dell’istituto “Morvillo-Falcone”, la scuola di Melissa Bassi, porterà il suo nome. La delibera di giunta è stata firmata il 31 dicembre scorso. Nessuno in città ha dimenticato quel tragico sabato mattina del 2012, che costò la vita a Melissa Bassi e provocò il ferimento di altre nove studentesse.

La ferita