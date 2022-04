Brindisi, dieci anni senza Melissa Bassi. L'ex procuratore Dinapoli: «Penso ancora a lei, quanta rabbia»

La voce si incrina quando nomina Melissa, è dolore misto a rabbia. «Una ragazza di sedici anni, nel pieno della sua vita...». E il tempo che è passato da quella tragedia non è un balsamo che cura le ferite, tutt’altro; non c’è modo di elaborare quel lutto: «A distanza di dieci anni ancora non me ne faccio una ragione. Melissa morì per essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato». Marco Dinapoli era a capo della Procura di ...

