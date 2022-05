Dieci anni senza Melissa, il ricordo di Mesagne: «Il suo sorriso sia simbolo di rinascita»

Dieci anni dall’attentato all’Istituto scolastico Morvillo Falcone di Brindisi, dieci anni dalla morte di Melissa Bassi: per la famiglia della giovane, per le sue compagne ma anche per tutti coloro che vissero con angoscia e dolore il 19 maggio del 2021 il tempo sembra essersi fermato. Lo sa bene Franco Scoditti, all’epoca dei fatti sindaco della città di Mesagne, che porta ancora con sé, nel cuore e negli occhi, lo sgomento per una tragedia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati