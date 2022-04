Dieci anni senza Melissa Bassi, parla la preside: «Lei è la nostra scuola, un legame indissolubile»

Superare una tragedia come quella del 19 maggio 2012, non è facile neanche per chi quel giorno si trovava altrove. Quando quella bomba esplose sotto i cancelli dell’istituto superiore per i servizi sociali “Morvillo-Falcone” di Brindisi, uccidendo la quindicenne Melissa Bassi e ferendo in modo molto grave altre cinque ragazze più o meno coetanee, Irene Esposito, oggi alla guida dell’istituto di via Galanti, non era ancora preside. Sette anni...

