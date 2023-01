Bernabé su ex Ilva: «Situazione drammatica dell'azienda». Via al piano di decarbonizzazione da oltre 5 miliardi di euro

«Dò atto all'amministratore delegato Lucia Morselli di aver condotto l'azienda in una situazione di grande drammaticità. La situazione di Acciaierie d'Italia è assolutamente più complessa di tutte quelle che io ho vissuto in precedenza», ha detto il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè in audizione in commissione Industria al Senato sull' ex Ilva. Il manager ha ricordato la ristrutturazione del comparto della chimica quando lui era amministratore delegato di Eni. «Quello fu un successo, ma noi avevamo un azionista forte che poteva finanziarsi sul mercato. Acciaierie d'Italia ha dovuto gestire tutto con il flusso di cassa».

Il piano di decarbonizzazione

Entrando più nel dettaglio del piano di decarbonizzazione: la prima fase del piano avrà un raggio temporale dal 2023 al 2025 e prevede un investimento di oltre un miliardo «destinato ad aumentare per effetto dell'inflazione» ha precisato Bernabè. La seconda fase si svolgerà in un arco temporale fra il 2024 e il 2027 e prevede un investimento di 2,4 miliardi. La terza sarà realizzata fra il 2027 e il 2029 e prevede un investimento di 1,2 miliardi. La quarta fase sarà realizzata dal 2029 al 2032 e prevede un investimento di 1 miliardo. «L'obiettivo finale - ha detto Bernabè - è arrivare all'alimentazione degli impianti con il solo idrogeno verde».

Gli obiettivi del piano

Il Piano dovrà centrare quattro obiettivi: rispetto dell'ambiente, continuità occupazionale, sostenibilità economica e crescita delle quote di mercato. «Si tratta di un piano industriale complesso e ambizioso che richiede un lungo lavoro preparatorio, tutto questo richiede tempo e importanti risorse finanziarie» ha dello Bernabé.