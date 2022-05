Acciaierie d’Italia non paga: a Taranto Peyrani Sud a rischio stop

Yilport ha convocato i sindacati per il 23 maggio (orario ancora da definire) per discutere del nuovo piano industriale della società San Cataldo Container Terminal che gestisce in concessione l’infrastruttura di Taranto.

Nel frattempo, potrebbe aprirsi un altro caso al porto: Peyrani Sud potrebbe fermare nelle prossime ore al quarto sporgente, la sua attività di scarico e movimentazione delle materie prime destinate al siderurgico perché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati