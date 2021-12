Serie B, rinviate tutte le gare del 26 e del 29 dicembre

Troppi casi di Covid, la Lega di Serie B ha deciso al termine dell'Assemblea con carattere d’urgenza convocata questa mattina per l'emergenza sanitaria, di rinviare l'ultima gara del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre.

Per il Lecce - che aveva già visto rinviata l'ultima partita con il Vicenza per due casi positivi in squadra - salta dunque l'incontro con il Pordenone previsto il 26 e quello con la Cremonese in casa del 29.