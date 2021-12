Il Covid torna a bussare alla porta del Lecce. Un positivo nel gruppo-squadra. Oggi nuovo giro di tamponi

Il Covid torna a bussare alla porta del Lecce. La notizia è stata comunicata in serata dall'ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura con una nota ufficiale: "L’Us Lecce comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati questa mattina, un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto è stato isolato dal gruppo". Come da prassi, in giornata verrà effettuato un nuovo giro di tamponi. Nel frattempo, ma solo a scopo precauzionale, è stata annullata la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Marco Baroni. Come è noto, lunedì sera il Lecce sarà impegnato nel posticipo della diciottesima giornata di campionato contro il Vicenza di Brocchi. Il match si gicoherà a partire dalle ore 20.30 allo stadio Via del Mare. Superfluo dire che ora si spera che il nuovo giro di tamponi non complichi ulteriormente la situazione in casa giallorossa.