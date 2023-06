Trinchera: "Vogliamo proseguire con Baroni". Ma c'è il problema sulla durata del contratto

Le intenzioni disono chiare: continuare con Marcoe affidargli la panchina del Lecce per il terzo anno di fila. Dopo la promozione indella stagione 2021-2022 e la salvezza nel massimo campionato di questa stagione, i responsabili del mercato giallorosso e dell’area tecnica non vorrebbero separarsi dall’allenatore di Tavarnuzze entrato nella storia del club di via Colonnello Costadura per aver centrato sia la promozione che la salvezza prima da calciatore e poi da allenatore. Tutto fatto, allora? Non è detto perché i matrimoni si fanno sempre in due.La dichiarazione di “continuità” è stata data ieri nella seconda conferenza stampa, nel giro di ventiquattro ore, di Corvino e Trinchera. «Ci confronteremo con Baroni - ha detto il direttore sportivo del Lecce -,. Ci sarà un confronto totale su tutto». Trinchera ha aggiunto pure che il secondo ciclo triennale ripartirà dalla scelta del tecnico. «È giusto ripartire e valutare la figura centrale del progetto tecnico - ha sottolineato il dirigente copertinese -. Incontreremo Marco Baroni e con lui toccheremo vari aspetti come è giusto che sia. Ripeto, noi vorremmo continuare insieme a lui e per questo motivo ci sarà un confronto totale». Per legare ancora Baroni al club presieduto daè pronta una proposta che si basa su un contratto di durata annuale. È stato lo stesso Corvino a puntualizzarlo. «Un anno di contratto vale per i tecnici di tutte le squadre della nostra società, quindi anche della Prima squadra». Punto. Pertanto nelle prossime ore Corvino e Trinchera proporranno a Baroni un rinnovo annuale dopodiché la palla passerà nelle mani del tecnico fiorentino il quale, va detto, dopo aver centrato due risultati di grande prestigio di fila, avendo firmato sempre contratti annuali, questa volta probabilmente potrebbe ambire ad un accordo pluriennale. Proprio la durata del nuovo contratto rischia far arenare la trattativa considerato pure che Corvino e Trinchera non appaiono per nulla disposti a fare eccezioni. Per cui, dinanzi ad un problema irrisolvibile, le strade si potrebbero dividere e solo a quel punto il Lecce sarà pronto a valutare altri profili. «Intanto pensiamo a questo primo step che riguarda Baroni - ha ribadito Trinchera -, la nostra volontà, lo ribadisco è proseguire questa esperienza con lui.altrimenti dobbiamo tener conto anche di altre situazioni facendo leva sulla nostra competenza e su ciò che si deve fare di diverso». In attesa dell’incontro con Marco Baroni, sicuramente Corvino e Trinchera si guardano intorno e valutano altri possibili scenari. I piani alternativi sicuramente non mancano, ma la priorità è oggi l’allenatore fiorentino.Risolto il rebus allenatore si penserà al resto. «Il presupposto è quello di migliorarci - ha proseguiot il direttore sportivo del Lecce -. Vorremo portare, nel nostro piccolo, qualche correttivo. Fermo restando che noi non lavoriamo per gli altri, cioè non creiamo patrimonio tecnico per sperperarlo con superficialità. Siamo attenti alle valutazioni che facciamo sui nostri giocatori che hanno un contratto con noi, soprattutto sui migliori. Se si presentano delle opportunità per tutti, il club non può non tenerne conto». Sul parco calciatori è stato esercitato il diritto di riscatto per. «Mi risulta - ha aggiunto - che il Milan abbia intenzione di esercitare il controriscatto per Colombo». Per l’attaccante il Lecce incasserà comunque tra 1,5 e 1,7 milioni. Situazione di attesa per Falcone: dopo averlo riscattato con un impegno di 3,5 milioni di euro ora il Lecce aspetterà di capire cosa farà la Sampdoria che avrà tempo fino a lunedì per esercitare il diritto di controriscatto per 1,2 milioni di euro. Su Pongracic, invece, «non abbiamo esercitato il diritto di riscatto, ma non entro nel merito di questa situazione come di altre». Negli ultimi giorni, invece, erano circolate voci circa una nuova avventura, la seconda, di Umtiti in giallorosso. «Per quanto riguarda– prosegue -, è stata una genialata dello scorso mercato estivo di Corvino il quale, sfruttando i suoi rapporti, ha permesso che l’affare andasse in porto. Adesso, però, gli scenari sono cambiati sia per ilche per il calciatore stesso. Poterlo riproporre è impensabile»