La video intervista a Patrick Kendrick, il telecronista inglese di Monza-Lecce

Patrick Kendrick, il telecronista inglese diventato virale sui social per la frase in salentino durante Monza-Lecce ("lu sule, lu mare e lu ientu") ha imparato la lingua, il salentino s'intende, a Brindisi. Ci ha vissuto per un anno, nel 2008, ha insegnato in una scuola inglese. Ha studiato l'italiano all'università, lo ha perfezionato nel Belpaese, oggi vive a Milano e fa le telecronache delle partite di Serie A per il canale ufficiale della Lega per l'estero (che vengono poi riprodotte così su tv angolofone in diversi paesi). A Brindisi ha giocato a rugby ("i derby contro il Trepuzzi..."), è stato bene, ha lasciato diversi amici. Nato e cresciuto a Winchester, è l'uomo del momento in Salento. Il video di quella telecronaca è diventato virale.