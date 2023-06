Il Lecce al lavoro per il Baroni tris. Oggi il riscatto di Falcone e Colombo

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per sapere se Marcosi accomoderà per la terza stagione di fila sulla panchina del. L’incontro con i dirigenti del club di via Colonello Costadura, con ogni probabilità, si terrà in questo fine settimana. Al massimo, entro l’inizio della prossima. Nel frattempo però Pantaleoha deciso di scendere nuovamente in campo e di tornare a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. Per questo motivo, il dirigente salentino ha convocato per domani mattina unapresso la sala “Sergio Vantaggiato” dello stadio. Il responsabile generale dell’area tecnica e il direttore sportivo Stefanofaranno il punto della situazione soffermandosi in particolare sulle vicende della stagione appena trascorsa. Nell’occasione verrà illustrato quello - a grandi linee - sarà il nuovo progetto tecnico del Lecce per il prossimo triennio considerato che entrambi si apprestano a prolungare il contratto di un anno e quindi fino al 30 giugno 2026.In questo momento mister Baroni ha buone possibilità di essere riconfermato alla guida della squadra giallorossa. I risultati sono sicuramente dalla sua parte visto che in due stagioni il tecnico fiorentino ha portato a casa prima unae subito dopo una, tra l’altro ottenuta con una giornata d’anticipo. Ma c’è di più: oltre a raggiungere importanti risultati sportivi, mister Baroni ha avuto il merito di valorizzare tanti giovani, sconosciuti ai più, scovati da Corvino e Trinchera in giro per l’Italia e per l’Europa. Di conseguenza, il Lecce sarebbe ben felice di dare continuità al lavoro cominciato nell’estate del 2021 fermo restando però che i matrimoni si fanno sempre in due. Corvino e Trinchera parleranno con Baroni mettendo sul tavolo aspetti positivi (tanti) e aspetti negativi (pochi) dei primi due anni vissuti insieme dopodiché saranno pronti ad ascoltare le volontà del tecnico fiorentino. Va detto comunque che nelle ultime settimane il nome di Marco Baroni è stato accostato a diversi club del campionato di serie B solo che finora, a quanto pare, nessuno ha deciso di affondare il colpo. Nel caso in cui non si trovasse l’accordo per la permanenza di Baroni a quel punto il Lecce si guarderebbe intorno alla ricerca di un nuovo tecnico. Tra i nomi circolati in questi giorni c’è pure quello di Roberto, amico personale di Corvino sin dai tempi del Casarano del presidente Filograna.Oggi intanto il Lecce dovrebbe esercitare il diritto di riscatto di Wladimiroe di Lorenzo. Il condizionale è d’obbligo solo perché i termini per la comunicazione ufficiale scadranno domani. Dunque, il club giallorosso comunicherà allala decisione di voler riscattare il portiere Falcone, impegnandosi al pagamento di 3,5 milioni di euro. I doriani, a loro volta, potranno riprendersi Falcone entro lunedì 19 giugno corrispondendo al Lecce 1 milione 250 mila euro. L’attuale situazione della Samp, che non ha ancora risolto del tutto i problemi societari, lascia ben sperare. Discorso diverso invece per Colombo per il quale il Lecce impegnerà a favore del2,5 milioni di euro. In questo caso, il club del presidente Cardinale non sembra disposto a perdere il centravanti dell’Under 21 e di conseguenza eserciterà il controriscatto pagando al Lecce 1 milione di euro. Entro le ore 19 di lunedì prossimo dunque si saprà se Falcone e Colombo vestiranno la maglia della squadra giallorossa anche nel prossimo campionato di serie A.