Rinviata la partita Lecce-Vicenza, causa positività di due giocatori. E la Lega di Serie B convoca con urgenza l'assemblea in data 23 dicembre. L'incontro potrebbe portare alla sospensione del campionato cadetto in anticipo rispetto a quello fissato per il periodo natalizio. Obiettivo della Lega è quello di limitare il più possibile i contagi nelle squadra di calcio.

