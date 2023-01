Segnaletica ancora non pronta, rinvio per la Ztl a Bari Vecchia. Si parte a febbraio

l messaggio “ztl non attiva” era ben visibile sui varchi di accesso a Bari Vecchia. L’avvio delle nuove regole nel centro storico, previsto per la giornata di ieri, è stato rinviato al primo febbraio. A causa dei ritardi nel completamento della nuova segnaletica orizzontale, in particolare a largo San Sabino, alle spalle della Cattedrale: qui le strisce da blu sono diventate gialle perché il parcheggio diventa “pertinenziale” ossia riservato esclusivamente a chi ha il pass.

L'assessore



«I varchi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – saranno attivati a partire dal primo febbraio». Saranno accesi quattro su sette: due (quelli in prossimità del Castello Svevo e di via Ruggiero il Normanno) resteranno spenti per permettere a tutte le auto (quindi anche quelle non munite di pass) di raggiungere l’unico parcheggio aperto a tutti a largo Santa Chiara. Il terzo varco, quello della Basilica, resterà invece aperto per permettere ai disabili di raggiungere la chiesa. «Fermo restando che chiunque entra non può lasciare l’auto, dato che in quella piazza c’è il divieto di sosta ovunque», precisa Galasso.

Ieri mattina, giorno in cui era stata annunciata la partenza, la situazione a Bari Vecchia era simile a quella delle giornate precedenti: con auto parcheggiate in zone pedonali, scooter che scorrazzavano liberamente tra turisti e residenti. E lavori in corso in largo San Sabino per la nuova segnaletica. Tutti i varchi erano spenti, così come le telecamere non erano state attivate per “multare” i trasgressori, cosa che accadrà a cominciare dal primo febbraio. Nel dettaglio il nuovo provvedimento, licenziato dalla giunta, mira ad aumentare l’offerta di sosta riservata ai residenti, domiciliati e dimoranti a Bari Vecchia, con riduzione del numero di aree a pagamento disponibili per tutti, in ingresso alla ztl attraverso i ganci.

Le aree pedonali



Con l’ordinanza sono state istituite nuove aree pedonali in largo Albicocca, strada Albicocca, largo Maurelli, vico Maurelli, strada della Torretta, strada Santa Teresa dei Maschi e strada de’ Gironda facendo salire a 55 il numero degli spazi liberi dalle auto. Alle aree pedonali possono accedere i mezzi delle attività commerciali dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 per le operazioni di carico e scarico. Devono circolare con una velocità non superiore ai 10 chilometri orari.



Sono 24 le strade azzurre dove la circolazione e la sosta sono consentite ai soli veicoli con pass. Sono invece 51 le strade verdi sulle quali la circolazione è consentita esclusivamente ai ciclomotori, motocicli e velocipedi. Qui la sosta è sempre vietata. Per il raggiungimento delle aree interne di parcheggio a pagamento sono istituiti due percorsi o ganci, uno che parte da via Ruggiero il Normanno e l’altro da piazza Federico II di Svevia. Sui ganci la circolazione è consentita a tutti i veicoli, sia dotati sia privi di permesso, nei giorni lavorativi dalle ore 6 alle ore 21; quelli con pass possono circolare anche nei giorni festivi. Ad una velocità massima di 20 chilometri orari.

Sono infine state individuate altre aree di sosta: sul lungomare Imperatore Augusto lato terra e lato mare; su corso De Tullio, in piazza San Pietro e largo San Sabino (queste ultime due diventano pertinenziali). In questa maniera sono solo due i percorsi aperti a tutti (con o senza pass) dalle 6 alle 21 nei giorni feriali, necessari per raggiungere l’area di sosta situata a largo Santa Chiara (a un euro l’ora per chi non ha il pass, gratuita per chi ha il permesso). Oggi termineranno quindi i lavori sulla segnaletica orizzontale e verticale: da domani la “nuova” ztl dovrebbe partire.