Matera dice no, Brindisi-Cavese ancora senza sede dello spareggio. Ci sarà il rinvio?

Lo spareggio per la promozione in serie C tra Brindisi e Cavese diventa un caso. Dopo che ieri Lnd e club avevano individuato Matera come sede della sfida decisiva per il salto di categoria di colpo, come un fulmine a ciel sereno questa mattina è arrivato il rifiuto dell'Amministrazione Comunale del comune lucano che non vuol saperne di ospitare la partita di calcio tanto attesa da migliaia di tifosi delle due città.

Il comunicato del sindaco di Matera

“L’Amministrazione comunale di Matera - si legge nella nota -, non ha mai dato il via libera ad ospitare la partita di spareggio di serie C Brindisi-Cavese nello stadio “XXI Settembre Franco Salerno”.

A smentire la notizia diffusa sui social, è il sindaco Domenico Bennardi, preoccupato per un match delicato e potenzialmente ad alto rischio: ‘In ogni caso non è vero che io, in qualità di sindaco, ho autorizzato la disputa di questa partita nella città dei Sassi, né ritengo opportuno concedere lo stadio comunale di Matera, collocato al centro di un rione storico molto densamente abitato'”.

La situazione attuale

A questo punto, la Lega Nazionale Dilettanti è rimasta spiazzata. Nessuno però si è perso d'animo visto che è' subita ripartita la caccia alla sede dello spareggio. Valutate diverse opzioni tra cui Cosenza, Pescara, L'Aquila, Cosenza e pure Avellino ma al momento non c'è ancora nessuna certezza. Anche perché, va detto, in alcuni dei comuni interessati domenica si andrà al voto e di conseguenza le Forze dell'ordine saranno impegnate in gran parte nel servizio elettorale, oltre che nella routine di tutti i giorni.

Ipotesi rinvio?

Considerato che siamo già a metà settimana e che una normale partita di calcio necessita di tempo per l'organizzazione, figuriamoci allora uno spareggio per la promozione in serie C, non è da escludere la possibilità che si decica di rinviare la gara Brindisi-Cavese a domenica 21 maggio, quando non ci saranno più le votazioni e gli organizzatori avranno il tempo necessario per preparare tutto senza affanni. Ad ogni modo, nelle prossime ore la Lega Nazionale Dilettanti dovrà pronunciarsi per comunicare la propria decisione, anche per rispetto nei confronti delle due società e delle rispettive tifoserie.