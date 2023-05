Lo spareggio Brindisi-Cavese si giocherà a Matera. In palio la serie C

Sarà lo stadio "XXI Settembre - Franco Salerno" di Matera ad ospitare domenica 14 maggio lo spareggio per la promozione in serie C tra il Brindisi di Danucci e la Cavese di Troise. La decisione è stata presa pochi minuti fa dalla Lega Nazionale Dilettanti. La sede neutra di Matera alla fine ha accontentato tutti, le società, le tifoserie e le stesse Forze dell'ordine che saranno impegnate al fine di garantire la sicurezza delle migliaia di tifosi che parteciperanno all'evento dell'anno.

L'ultimo atto

Il Brindisi ha raggiunto la Cavese in vetta alla classifica del girone H di serie D alla penultima giornata e dopo un lunghissimo inseguimento. Nell'ultimo turno, entrambe le squadre hanno fatto bittino pieno rispettivamente contro Gladiator e Nocerina. Ora si giocheranno tutto nello spareggio di domenica prossima e al triplice fischio del direttore di gara soltanto una farà festa per la promozione in serie C.