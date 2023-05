Serie D, Gladiator-Brindisi e Cavese-Nocerina: l'ultima giornata in diretta. La volata per la C: vincono entrambe, spareggio vicino

L'ultima giornata in diretta. Novanta minuti tutti da vivere, con un occhio su un campo e uno sull'altro. Il Brindisi si gioca la promozione, con la consapevolezza che già stasera potrebbe essere in C o che potrebbe dover fare uno spareggio con la Cavese. I biancazzurri di Ciro Danucci sono impegnati a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator, la Cavese - che ha gli stessi punti del Brindisi - giocherà invece in casa il derby - sentitissimo - contro la Nocerina.

Brindisi e Cavese: le partite in diretta

45' Si va verso la chiusura di entrambe le partite. E' stata una giornata senza sorprese.

32' Ha segnato la Nocerina: 6-1 per la Cavese

30' Via al valzer dei cambi ma ormai il dato è tratto, salvo clamorose sorprese.

20' Si avvicina lo spareggio tra le due squadre.

17' Opoola raddoppia: 2-0 contro il Gladiator. Gol sugli sviluppi di un corner.

10' La Cavese adesso passeggia e segna il sesto gol.

6' Quinto gol della Cavese.

4' Il Brindisi adesso cerca di gestire il vantaggio.

Inizia il secondo tempo

Squadre all'intervallo.

46' Il Brindisi è in vantaggio! Cross dalla destra, Santoro di testa la mette in fondo al sacco.

43' Non si sblocca la partita a Santa Maria Capua Vetere

33' La Cavese fa il quarto gol. 4-0 sulla Nocerina.

31' Il Gladiator si difende bene, il Brindisi non riesce a sfondare.

30' La Cavese triplica e la chiude definitivamente.

23' Raddoppio della Cavese, che virtualmente chiude la propria partita contro la Nocerina.

22' Se i risultati degli altri campi dovessero restare questi, il Gladiator sarebbe salvo senza playout anche con una eventuale sconfitta. La Nocerina sarebbe comunque condannata ai playout.

21' Il Brindisi cerca di rispondere, a distanza, alla Cavese, ma fin qui senza riuscirci.

17' Gol della Cavese in casa con la Nocerina. Ha segnato Bubas.

13' Occasione per il Brindisi!! Forse un tocco con un braccio in area di un difensore del Gladiator evita che la palla finisca in rete dopo un tiro di Di Modugno.

7' Primo giallo a Santa Maria: ammonito Gargiulo (Gladiator) per fallo su Opoola.

Partite iniziate. Assoluta contemporaneità tra i campi di Cava e Santa Maria Capua Vetere

14.55 Entusiasmo a Santa Maria Capua Vetere e anche al Fanuzzi. Brindisi vive una giornata che attendeva da oltre dieci anni.

Ecco le formazioni ufficiali delle due partite.

Calcio d'inizio di entrambe le partite alle ore 15. Su Quotidiano di Puglia la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale da entrambi i campi.