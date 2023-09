L’autovelox lungo la statale 16 all’altezza del Comune di Melpignano non sarà ripristinato almeno fino al prossimo febbraio. La Terza Sezione del Tar di Lecce presieduta da Enrico D’Arpe ieri si è riunita in camera di consiglio, e ha rimandato ai primi giorni di febbraio 2024 la discussione nel merito del ricorso presentato dal Comune di Melpignano, difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani.

Il procedimento

L’amministrazione comunale si era rivolta ai giudici amministrativi a seguito del decreto firmato l’11 luglio scorso dal prefetto di Lecce, Luca Rotondi, col quale ordinava – a partire dal 1° agosto – la rimozione dell’occhio elettronico lungo la direttrice che collega Lecce a Maglie. E una parziale bocciatura si era avuta già il 28 luglio. Nel ricorso, infatti, l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato aveva chiesto ai giudici amministrativi un decreto cautelare monocratico “inaudita altera parte” per scongiurare la disattivazione immediata dell’apparecchiatura collocata lungo la statale 16.

Ma in quell’occasione l’istanza era stata rigettata poiché i giudici leccesi non avevano ravvisato la presenza dei presupposti di legge. Pertanto, il Comune era stato costretto a rimuovere l’autovelox e ad attendere la convocazione della camera di consiglio. E in quella sede ieri il giudice ha chiesto di conoscere i dati sull’incidentalità stradale nel periodo in cui il dispositivo non ha esercitato la propria funzione. Dati non ancora in possesso del Comune di Melpignano che avrà tempo sino a gennaio per raccogliere le informazioni utili a giustificare la riattivazione dell’autovelox, monitorando l’arteria stradale.

Gli introiti

Sospiro di sollievo, almeno per il momento, da parte di migliaia di automobilisti: quello di Melpignano è stato tra gli autovelox salentini quello che ha multato di più. Solo lo scorso anno il rilevatore di velocità aveva garantito alle casse del piccolo Comune della Grecìa Salentina introiti da oltre 2,5 milioni da multe e sanzioni. Un vero e proprio record in Puglia e tra le cifre più alte su tutto il territorio nazionale tanto da scatenare la reazione del Codacons (e di altre associazioni a difesa dei consumatori) che definì la situazione «paradossale» in virtù dell’incasso record ottenuto nel 2021 grazie ai 4.986.830 euro (più di Roma, Firenze e Bologna).

E di pari passo con le multe a Melpignano nel corso degli anni erano fioccate le polemiche. Le ultime in ordine di tempo quelle di inizio 2022 quando – con delibera di Giunta del 24 gennaio 2022 – l’amministrazione Avantaggiato aveva dato indirizzo agli uffici di prorogare il servizio di ausilio per la rilevazione delle infrazioni del Codice della strada, in attesa della nuova gara. Procedura prevista per individuare il nuovo affidatario del servizio. La gara era stata pubblicata il 4 aprile 2023 e poi revocata, con atto ufficiale, a maggio 2023.