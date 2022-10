Il Bari eliminato dalla Coppa Italia: il Parma va a San Siro

A San Siro ci va il Parma. Il sogno del Bari in Coppa Italia si infrange al Tardini. Gli uomini di Fabio Pecchia vincono per 1-0: la rete è di Benedyczak al 29' del primo tempo, di testa su un buon cross di Sohm dalla destra. Frattali, sulla traiettoria morbida, non ci è potuto arrivare. Per Mignani è stata l'occasione per far giocare i calciatori con meno minuti in campionato. Nella ripresa, complici i cambi, il Bari ha provato a riacciuffare la gara ma non è bastato. Agli ottavi ci sarà Inter-Parma. E i biancorossi possono tornare a pensare al campionato, sabato c'è il Frosinone.

(Foto: Domenico Bari)