Lecce-Fiorentina, telefonata tra i sindaci Salvemini e Nardella: «Comunque vada resteremo amici»

Lecce-Fiorentina, quando mancano poche ore all'inizio della partita i sindaci Carlo Salvemini (Lecce) e Dario Nardella (Firenze), entrambi tifosi della propria squadra, si sono sentiti al telefono per uno scambio di battute: «Comunque vada resteremo amici».

Una partita importante

«C'è stato uno scambio di telefonate con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Mi ha chiamato stamattina, abbiamo avuto uno scambio di battute simpatico ma all'insegna del fair play in vista della partita di stasera». Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, a proposito del match di campionato di stasera fra Lecce e Fiorentina, partita importante per entrambe le squadre. «Ci siamo detti - ha aggiunto Nardella, a margine del consiglio delle grandi aziende oggi a Firenze - che qualunque sia il risultato rimarremo amici. È una cosa che aiuta anche a stemperare un clima di tensione alla vigilia di una partita che è comunque una partita importante. Carlo Salvemini è un sindaco civico per altro bravissimo, molto sensibile, ed è bello che ci sia alla base delle sfide di calcio un rapporto di profondo rispetto fra le città».