Parma-Bari, per i biancorossi c'è in palio San Siro. La partita di Coppa Italia in diretta tv in chiaro

Michele Mignani prova a tenere alto il livello di concentrazione. Il suo Bari, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro l'Ascoli, torna subito in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Avversario un Parma già affrontato all'esordio in campionato: «Noi dobbiamo pensare a continuare la nostra crescita mantenendo le motivazioni giuste e la mentalità che ha caratterizzato la prima parte della stagione esordisce il tecnico biancorosso in conferenza stampa - E' una partita che affrontiamo con voglia ed entusiasmo, sapendo che è molto difficile. Il Parma è una squadra fortissima con giocatori fortissimi e con un allenatore che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie B. La voglia di andare a passare il turno c'è». In palio c'è la possibilità di andare a giocarsi un ottavo di finale a San Siro contro l'Inter: «La partita è stimolante per l'avversario che affronti in questo momento ed è stimolante anche per l'eventuale ottavo di finale in programma. Noi però ragioniamo uno step per volta, pensiamo a preparare bene questa».Vietato soffermarsi troppo con la mente su quanto accaduto sabato in campionato: «Credo che la partita di Parma sarà completamente diversa da quella con l'Ascoli, quello che è importante sarà avere lo spirito di combattimento avuto sempre fin qui, anche sabato quando però non ci sono riuscite tante cose prosegue l'allenatore - Mettiamoci alle spalle il match di campionato e guardiamo avanti».Poi, spazio a un ragionamento sul tipo di formazione da schierare: «Sicuramente, in funzione del fatto che giocheremo più partite in pochi giorni, ci sarà spazio per chi fin qui ha giocato meno. C'è la doppia necessità di dare minuti a chi ne ha avuti meno e di far riposare qualcuno che ha giocato tanto in questo periodo. C'è bisogno di tutti, dobbiamo distribuire le forze».

Il commento di Mignani

In chiusura, a proposito dei singoli: «Maiello non ha una situazione grave, bisogna solo vedere l'evolversi quotidiano; non viene con noi a Parma, ma i tempi non sono lunghissimi conclude Mignani -. Frattali? Penso che giocherà lui perché è affidabile, perché è stato il nostro portiere titolare e perché merita di giocare».Sarà turnover massiccio. Lo si è capito dalle parole di Mignani e dalla lista dei convocati per la trasferta di Parma. Restano a Bari, oltre all'infortunato Maiello anche Pucino, Antenucci e Folorunsho. In Emilia non ci sarà neanche l'ex Di Cesare, squalificato dopo i gialli presi contro Padova e Verona. Difficile ipotizzare la formazione iniziale. Da capire se Mignani cambierà proprio tutti o farà giocare qualche titolare. In porta, contro la squadra con cui ha conquistato la promozione in Serie A da protagonista dovrebbe toccare a Pierluigi Frattali. In difesa senza Pucino ci sarà spazio per Dorval, mentre Vicari o Zuzek affiancheranno Terranova. Il dubbio per Mignani sta nel provare la difesa titolare di sabato a Frosinone o nel dar spazio allo sloveno, mai impiegato dall'inizio. A sinistra Ricci sembra in vantaggio su Mazzotta. A centrocampo senza Folorunsho e Maiello restano in 5: Maita forse farà un tempo. Benedetti, Mallamo e D'Errico si giocano una maglia. Bellomo, invece, farà staffetta con Botta sulla trequarti. In attacco anche senza Antenucci sono tanti. Cheddira rifiaterà almeno nel primo tempo: scalpitano Salcedo, Scheidler e Ceter. Probabile spazio anche per Cangiano e Galano. Anche il Parma farà turnover massiccio: non ci saranno dal primo minuto Vazquez e Inglese, così come gli infortunati Bernabè, Man e Mihaila. A guidare l'attacco con tutta probabilità sarà Charpentier. Si tratta di una sorta di remake della partita d'esordio del campionato diserie B dello scorso 12 agosto, anche se questa volta, in palio, ci sarà San Siro considerando che la squadra che riuscirà ad avere la meglio affronterà poi l'Inter nell'ottavo di finale della competizione. Un motivo in più, per i biancorossi, per provare a ottenere un risultato importante.

La partita sarà trasmessa su Italia 1 in chiaro dalle 17.55.